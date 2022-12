Catania, Ferraro: “In casa ci esprimiamo diversamente, sui campi più piccoli…”

Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro analizza la prestazione della squadra etnea, che ha conquistato oggi la tredicesima vittoria in questo campionato: “È stato un primo tempo di studio, mentalmente non avevamo ancora assorbito la sconfitta. Siamo stati bravi perché dopo lo svantaggio c’è stata una grande reazione e abbiamo dato una risposta con i fatti, in campo. Non era facile, grandi meriti al Catania. Complimenti ai nostri ragazzi e anche al Trapani, che ha giocato a viso aperto. In casa ci esprimiamo diversamente, abbiamo qualche difficoltà sui campi più piccoli fuori casa ma questo non deve essere un alibi. La vittoria di oggi ci proietta a fare un grande girone di ritorno per raggiungere l’obiettivo prima possibile. Auguri a tutti voi, alla società, ai tifosi e alla città”.