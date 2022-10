Catania, Ferraro: “Locri? Il pericolo per il Catania è il Catania…”

Alla vigilia di Catania-Locri, il tecnico etneo Giovanni Ferraro ha presentato il match valido per la settima giornata del girone di andata di Serie D Girone I: “Siamo pronti ad affrontare questa partita, giocare ogni tre giorni non è facile ma abbiamo la giusta voglia e la giusta determinazione da opporre a una buona squadra, che prima della recente sconfitta aveva collezionato cinque risultati utili consecutivi. Il Locri gioca bene, è ben allenato ed è molto aggressivo: saranno agguerriti, noi dobbiamo essere pronti, concentrati e con grande applicazione. La squadra calabrese esprime un calcio propositivo e verticalizza immediatamente. Noi dobbiamo continuare su questa scia di successi, non dobbiamo mai abbassare la guardia perché il pericolo per il Catania è il Catania: la concentrazione è sempre indispensabile, questa gara presenta molte insidie. Dobbiamo dare continuità ai risultati, per noi e per noi il nostro pubblico. Guardare la classifica è prematuro, avrà un senso nel periodo natalizio, dopo la sosta. Sappiamo che la società ha fatto grossi investimenti e la ringrazio, il pubblico ci incita dall’inizio alla fine e noi dobbiamo portare i nostri tifosi sempre dalla nostra parte con le prestazioni e le vittorie. La condizione migliorerà con i ritmi della settimana-tipo, che ci permetterà di smaltire meglio la fatica e recuperare alcuni infortunati. Formazione? Deciderò domani mattina ma vedo che tutti i ragazzi, in campo dall’inizio e subentrati, hanno capito l’importanza del progetto e del Noi rispetto all’Io, consapevoli della responsabilità di dover riportare la maglia del Catania in ambito professionistico”.