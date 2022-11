Catania, Ferraro: “Non cerco alibi ma rigore era netto. Mia espulsione ingiusta”

Il sorprendente pareggio del Catania sul terreno del Cittanova, analizzato in sala stampa dal tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro: "Il punto che portiamo a casa ce lo teniamo stretto anche perchè giocare qui non è semplice e comunque dopo nove vittorie non si può sempre fare bottino pieno. Il terreno e le dimensioni non ci hanno aiutato, infatti esprimersi bene in un campo così piccolo per una squadra tecnica come la nostra era impossibile. Non cerco alibi anche se abbiamo fatto la nostra partita non rischiando mai. Però mi aspettavo di trovare tante difficoltà a Cittanova. Qualche episodio poteva girare la partita ma anche in questo caso non siamo stati fortunati e comunque va dato merito alla squadra calabrese che ha chiuso gli spazi. Ci abbiamo provato fino alla fine e il rigore c'era ma l'arbitro non l'ha concesso. Accetto il pareggio meno la mia espulsione perchè sono stato cacciato essendo io il responsabile della panchina, infatti dopo le proteste per la mancata concessione del rigore apparso netto a tutti i componenti che erano accanto a me qualcuno ha urlato qualcosa all'arbitro".