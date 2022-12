Catania, Ferraro: “Non diamo per scontato ciò che stiamo facendo. Contro l’Aversa…”

Il tecnico ha presentato la sfida di campionato di domenica 11 dicembre.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Catania di mister Ferraro che domani se la vedrà alle 14:30 contro l'Aversa Normanna (Real Aversa) per la sfida valida per la 15^ giornata del torneo di Serie D. Il tecnico ha presentato il match in conferenza stampa.

"Le condizioni della squadra e che gara sarà? Abbiamo fatto la solita settimana di lavoro, con grande intensità. Giochiamo contro l'Aversa, una squadra ben allenata e con giovani giocatori. Noi siamo il Catania e partiamo con un solo obiettivo".

"Dobbiamo dare valore a ciò che stiamo facendo. Abbiamo questi punti perché abbiamo una squadra che si è calata in queste vesti e i ragazzi si sono messi con la massima umiltà a fare questa stagione. Il fatto che ci chiamiamo Catania, spesso, dà per scontato certi risultati. Siamo la migliore difesa d'Italia. I risultati sono importanti. Quando succede qualche pareggio, bisogna essere bravi a capire che in campo ci sono anche gli avversari. Io voglio fare i complimenti al gruppo e al pubblico. Tutti insieme possiamo raggiungere l'obiettivo", ha detto Ferraro.

"Contro il Real Aversa come penso di affrontarla? Hanno giocatori bravi e giovani e un mister bravo. Hanno un'idea di gioco precisa. Se noi facciamo il Catania, con ritmo alto diremo la nostra. Non sottovalutiamo le insidie che ci sono in ogni partita".

Sugli attaccanti che si sono un po' fermati: "Noi guardiamo il lavoro della settimana. Con la massima serenità. Gli attaccanti stanno facendo bene, come tutti quanti. Noi siamo un gruppo che ha bene in mente cosa vuole. Oggi è venuto il Presidente a darci la carica. Se il Catania oggi sta a +11 sulla seconda, la squadra sta facendo bene. Noi, però, non guardiamo la classifica".

Sulla squadra: "Tutte le scelte che uno fa le fa in base alla settimana".

"Loro col 4-3-3 a specchio con noi? Andrea Russotto giocherà? Sarno e Forchignone? Andrea ha fatto un giorno di differenziato, gli altri due stanno bene. Anche Chiarella. Siamo in un momento di crescita, fisico e mentale. Prima della sosta sono gare importanti e lo sappiamo". "Abbiamo la fortuna che tutti i ragazzi 2003-04 possono competere con gli over. Il gruppo è importante: chi gioca fa bene".

Ancora sull'attacco: "Meno tiri nelle ultime gare? Quando le altre squadre affrontano il Catania, la affrontano bassi. Noi dobbiamo essere più bravi a fare azioni personali. Alle volte giocando 4-3-3 come noi, il nostro attaccante è sempre in mezzo ai due centrali. Gli esterni possono fare maggiori 1vs1".

"Come sta Buffa? Buffa non è convocabile. Alessandro Russotto? Convocabile".

"Schieramento tra difesa e centrocampo? Abbiamo un centrocampo che può giocare a 3 o a 2. A seconda anche della partita. Diciamo che ho la fortuna che il direttore ha fatto una rosa importante. Il modulo del Catania si può cambiare in qualsiasi momento".

"Sto dimagrendo anche per la pressione della piazza? Diciamo che un allenatore, avendo qualche chilo di troppo, lo deve perdere per dare l'esempio (ride ndr)".