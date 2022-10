Catania, Ferraro: “Non sottovaluteremo la Mariglianese e faremo match aggressivo”

Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro ha presentato la partita in trasferta contro la Mariglianese di domenica 16 ottobre e valida per la sesta giornata del campionato di Serie D: "Si va in Campania e troveremo una squadra aggressiva e giovane. Noi fisicamente stiamo bene e dobbiamo avere le soluzioni per fare male ai nostri avversari. Bisogna dare il massimo a Marigliano giocando un match con grande intensità come abbiamo fatto fino adesso in queste cinque partite di campionato. Vogliamo i tre punti naturalmente da portare a Catania e non sottovaluteremo il nostro avversario. Dall'infermeria non recuperiamo nessuno tranne Pino ma abbiamo una buona profondità di rosa".