Catania, Ferraro: “Nostro cammino straordinario. Su Sarno al Foggia…”

Conferenza pre-gara dell'allenatore del Catania Giovanni Ferraro che ha presentato il match contro la Vibonese: "Stiamo facendo una marcia straordinaria e questo spiega il distacco in classifica con le inseguitrici che ci stanno dietro. Bisogna continuare a vincere con le prestazioni e adesso ci sono diverse partite importanti. La Vibonese è una buona squadra e se sta dietro è solo per merito del Catania. Faremo la nostra buona partita sul loro campo. Sarno al Foggia? Non so nulla io penso alla partita e non al calciomercato. Mi dispiacerebbe perdere calciatori che mi seguono dalla scorsa estate, poi ognuno è libero di scegliere se continuare a indossare la nostra maglia o meno".