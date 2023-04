Catania, Ferraro: “Ottimo primo tempo oggi. In vista della poule scudetto…”

Al termine del match vinto contro il Lamezia, le parole dell'allenatore del Catania Giovanni Ferraro al Massimino: "Mi è piaciuto come abbiamo iniziato il match e ritengo sia stato il miglior primo tempo giocato in casa. Nonostante il rigore fallito, abbiamo continuato a martellare i nostri avversari e infatti poi è arrivato il gol di Chiarella. Questa squadra continua a dare risposte importanti e oggi è stato bello vincere e festeggiare davanti al nostro pubblico fantastico. In vista della poule scudetto non c'è nulla da migliorare, dobbiamo solo rimanere concentrati. Vincere un campionato due mesi prima va bene, ma noi non abbassiamo l'asticella perché abbiamo una rosa composta da calciatori che vogliono sempre giocare e che vogliono mandare messaggi prima a loro stessi e poi alla società e al pubblico. Non bisogna mai abbassare la guardia perché lavoriamo in una città con un pubblico esigente e quindi non possiamo sbagliare. I calciatori sono ben gestiti da Grella e Laneri, io devo solo allenarli e scegliere chi mandare in campo".