Catania, Ferraro: “Pareggio va bene ma si poteva vincere a Lamezia”

Il Catania esce imbattuto da Lamezia e il pareggio è un risultato gradito al tecnico Giovanni Ferraro che analizza così la prova dei suoi: "Sono soddisfatto della prestazione della squadra che ha avuto sempre un buon ritmo mostrando personalità, ma ci è mancato un pizzico di cinismo visto che abbiamo avuto tante opportunità per vincere, ne ho contate almeno quattro, che se avessimo sfruttato bene si poteva fare bottino pieno specie dopo il vantaggio. Ma il pareggio va bene anche perchè l'ostacolo era difficile e anche oggi abbiamo dimostrato la nostra forza. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno corso tanto e giocato una partita con tanta intensità. La partita l'abbiamo fatta come l'avevamo preparata e la scelta di mettere tre attaccanti over aveva un preciso obiettivo: dare un segnale al Lamezia perchè siamo il Catania che guida la classifica e non deve adattarsi all'avversario".