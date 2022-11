Catania, Ferraro: “Partita contro il Lamezia importante ma non decisiva”

Il lanciato Catania sarà ospite domenica prossima della vice capolista Lamezia Terme che è distante 10 punti. Il tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro ha risposto oggi alle domande dei giornalisti in occasione della conferenza pre-gara: “Il Catania ha già dato le risposte domenica dopo domenica con dieci vittorie e un pareggio, adesso giochiamo contro una squadra allestita per vincere il torneo, con un allenatore che ha già vinto questo campionato e un presidente ambizioso. È una partita importante ma non decisiva, la affrontiamo nel migliore dei modi. Sono queste, probabilmente, le gare più semplici da preparare per un allenatore. Abbiamo un gruppo sano, un ambiente altrettanto sano e lavoriamo in funzione dell’obiettivo del Catania: è un approccio fondamentale. Chi subentra, tra i nostri, potrebbe giocare titolare anche dall’inizio ed entrando spesso assicura un cambio di marcia che fa la differenza: anche calciatori che potrebbero giocare in C a volte vanno in tribuna, ho la fortuna di avere un organico straordinario. Il Lamezia Terme esprime un calcio propositivo, con attaccanti esterni bravi nell’uno contro uno: è una squadra forte. Per noi è un’ulteriore opportunità di dimostrare il nostro valore”.