Catania, Ferraro: “Presenza del presidente è una spinta in più”

Torna al Massimino il Catania che domani ospiterà il Sant’Agata dopo il successo esterno di domenica scorsa a Paternò. Il tecnico Giovanni Ferraro ha presentato il match contro l'undici di mister Leo Vanzetto: “Domani affronteremo una squadra che gioca bene ma siamo fiduciosi e non pensiamo ad alcun record ma al campionato. Ci sono mesi di lavoro e insidie, tutti vogliono batterci e nulla è scontato. Non dobbiamo lasciarci prendere dall’entusiasmo e perdere il senso della misura, è fondamentale avere il giusto equilibrio. E’ arrivato il presidente Pelligra che ci trasmette determinazione e voglia. La sua presenza è una spinta in più, così come il sostegno di tutta la dirigenza. Avremo il pubblico dalla nostra parte al Massimino e le motivazioni sono sempre al massimo”.