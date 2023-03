Catania, Ferraro: “Promozione per i tifosi che hanno sofferto e per la società”

Il mister del Catania Giovanni Ferraro festeggia la sua seconda promozione consecutiva in Serie C dopo quella con il Giugliano la scorsa stagione. Le parole del tecnico rossazzurro al termine del match contro il Canicattì vinto con il punteggio di 4-1: "Sono contento per questa vittoria qui a Caltanissetta e per la promozione anche per il pubblico che ha sofferto e per il lavoro della società. La migliore risposta andava data sul campo. Il mio vice Zeoli è un sanguigno, ma la vittoria è stata dello staff e di tutti noi".