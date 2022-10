Catania, Ferraro: “Questa squadra va veloce come una Ferrari”

Una vittoria schiacciante quella del Catania oggi in casa contro la Vibonese. Un 3-0 che porta la firma di Vitale, Jefferson e Forchignone. Il tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro ha commentato il successo: "Sono molto soddisfatto per la vittoria di oggi che vale non solo per la classifica. Abbiamo davanti un campionato che presenta tante insidie e avere oggi conseguito un poker di vittorie dopo quattro turni è sinonimo di un processo di crescita. Questo Catania sembra una Ferrari ma non siamo ancora a pieni giri e serve pigiare più sull'acceleratore e alzare i giri del motore. Tra le note positive c'è anche di non aver subito gol contro la Vibonese, e la partita è andata come l'avevamo preparata puntando sul ritmo e il gioco sulle fasce. Ma tutti sono importanti in questa squadra e tutti titolari ma c'è sempre un regolamento da rispettare sull'utilizzo di under e over".