Catania, Ferraro: “Riceviamo qui critiche anche se vinciamo”

Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro ha analizzato la partita vinta a Paternò: "Faccio i complimenti alla squadra per come si è espressa e oggi ha disputato la migliore partita fuori casa della stagione. Gara con buon ritmo e un buon secondo tempo ma nel complesso partita di grande spessore. Faccio i complimenti a tutti anche agli under perchè non è facile giocare a questi livelli. Noi vinciamo ma qui riceviamo anche critiche. Adesso non guardiamo la classifica lo faremo a Natale. Il pubblico ci dà una spinta incredibile, e sono orgoglioso e anche fortunato di guidare il Catania. Adesso da martedì inizieremo una settimana tipo e penseremo di recuperare gli infortunati. De Luca ha avuto un problema alla spalla stamattina ma abbiamo una rosa di 32 elementi. Complimenti anche al portiere 2004 che ha sostituito Bethers che ha avuto un problema al ginocchio".