Catania, Ferraro scopre il tesoro dell’Etna

L’aria che si respira attorno al Catania, nonostante l’estate bollente in Sicilia, è decisamente più fresca e più sana rispetto a quella di un anno fa. Idee e regole chiare e, finalmente, una ritrovata sintonia con la città e con i tifosi. Ovviamente saranno i risultati, come sempre, ad accendere la passione, ma per il momento tutto sembra filare liscio, come testimonia il grande entusiasmo che si respira a Ragalna, sede di ritiro della squadra rossazzurra. Poi appena sarà aperta la campagna abbonamenti si capirà ancora di più la passione del tifoso catanese sempre inesauribile. L’entusiasmo non deve dipendere dalla categoria: il Catania caduto in Serie D ne sarà la prova. Mister Giovanni Ferraro e il suo Catania possono essere tranquilli sul fatto che nella lunga rincorsa alla Serie C avranno al loro fianco una tifoseria di nuovo unita e carica di speranza. Al Massimino e pure fuori casa, il settore ospiti sarà sempre esaurito. Ferraro ha già scoperto qual è il tesoro dell’Etna, sempre il tifoso.