Catania, Ferraro: “Soddisfatto per la vittoria e per aver concesso poco all’Acireale”

Dopo il successo per 1-0 sull'Acireale, il tecnico del Catania, Giovanni Ferraro ha commentato la prestazione della sua squadra. "E' stata una partita come immaginavo alla vigilia molto insidiosa e spigolosa ed essere riusciti a vincerla è motivo di soddisfazione. Siamo stati bravi a sbloccarla e poi a lasciare poco ai nostri avversari che si sono difesi bassi e con molti uomini. Il campo ha penalizzato la nostra manovra e infatti siamo stati lenti nel giro palla. Purtroppo non siamo riusciti a essere lucidi sotto porta perchè almeno quattro occasioni importanti li abbiamo avute ma non siamo stati bravi a tradurle in gol nel primo tempo. Il successo ci consente di fare un passo avanti in classifica e avere continuità di risultati".