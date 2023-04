Catania, Ferraro: “Sul 3-1 pensavamo che la partita fosse finita”

Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro, al termine del rocambolesco pareggio di questo pomeriggio contro la Sancataldese ha analizzato la prestazione della sua squadra in conferenza stampa: “Il pareggio non deve far nascere drammi, nel calcio può succedere anche se la squadra ha fatto nel complesso una buona partita. Il nostro errore è stato di aver pensato di averla vinta dopo il gol di Sarao del 3-1. Un po' nervosismo specialmente dopo aver preso due gol su palla inattiva penso che ci possa stare, ma sono cose che nel calcio succedono. Abbiamo avuto delle palle gol e delle ripartenze che non abbiamo saputo sfruttare. In qualche circostanza siamo stati disattenti concedendo qualche gol agli avversari ma potevamo vincerla avendo avuto alcune occasioni per siglare il quarto gol. Poi è subentrato un po’ di nervosismo e abbiamo preso due gol su palle inattive, ma nel calcio ci sta. Bisogna sempre ringraziare i ragazzi che hanno fatto un buon campionato vinto con anticipo. E non bisogna dimenticare che venivamo da 14 vittorie consecutive. Non mi fossilizzo sul risultato e vado avanti. Sarao è un giocatore che non si risparmia mai. Litteri ha fatto la sua partita e la sua buona prestazione. Per il mio futuro è prematuro parlarne e bisogna pensare al presente".