Catania, Ferraro: “Trapani buona squadra ma vogliamo tornare a vincere”

Le parole di mister Giovanni Ferraro, tecnico del Catania, alla vigilia della gara di domani con il Trapani: "Dobbiamo subito rilanciarci in classifica dopo la sconfitta di domenica scorsa. Ci serve una vittoria per riprendere il passo. Farò turnover viste le due partite in quattro giorni. Il Trapani è una buona squadra che sta facendo un ottimo campionato e gioca anche bene. Verrà qui per portare punti ma noi vogliamo vincere. Dopo la sosta per il Natale, il 27 dicembre torneremo ad allenarci e dopo il 31 ripartiremo con il lavoro normale".