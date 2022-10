Catania, Ferraro: “Vibonese vuole anche la C e sarà big match da vincere”

Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro ha presentato il match di domani contro la Vibonese al "Massimino". "Le sensazioni sono positive visto che i ragazzi sono molto motivati e sanno di dover affrontare una buona squadra allenata da Modica che fa un calcio di grande intensità. Bisogna vincerla questa sfida per consolidare il primo posto. E' il primo big match del campionato per noi visto che la Vibonese lotta per la Serie C ed è accreditata a fare il salto di categoria. Io sono fiducioso perchè ho un gruppo di calciatori che capiscono che bisogna dare il massimo in ogni domenica. La rosa è ampia ma per domani non recuperiamo nessuno rispetto a Licata. Siamo al 70% delle nostre potenzialità e un 30% lo dobbiamo ancora esprimere, ma siamo partiti ad agosto e bisogna amalgamarsi e al di là del modulo serve la mentalità".