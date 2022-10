Catania, Ferraro: “Vincere non è mai facile ma con questa mentalità…”

Le parole del mister degli etnei dopo la vittoria sul Locri.

Redazione ITASportPress

Altra vittoria per il Catania che contro il Locri porta a casa altri tre punti importanti per la classifica e allunga sulla seconda. Mister Ferraro ha commentato l'esito del match in conferenza stampa.

"Questa squadra è stata costruita dalla società con grandi calciatori e io posso davvero girarli tutti. L'importante è che siano funzionali al progetto. Con questa mentalità raggiungiamo l'obiettivo. Ho un organico di grande livello e ringrazio ancora la società", ha detto il tecnico del Catania.

"Giovinco? La carriera parla da sola. Sta facendo bene e sono davvero contento per lui e il suo gol. De Luca prima punta? Aveva già giocato in passato così. Io pensato che loro potessero giocare con la difesa più alta, invece, non l'hanno fatto. Sarao? Non ha giocato perché è stato l'unico ad aver giocato sempre. Doveva respirare un po'. Ed era giusto così".

Sulla partita e l'importanza: "Vincere sempre è un obiettivo importante ma tutte le partite possono nascondere delle difficoltà e anche oggi è stata un po' più sofferta dopo il primo tempo 0-0. Anche quando può succedere qualcosa di particolare abbiamo le capacità di fare nostra la gara", ha detto ancora Ferraro.

Infine ancora sulla forza del Catania e sul momento: "Il paragone con una Ferrari? Noi stiamo andando a 70 km/h su 100. Perché come finiamo questa settimana, con questo weekend, finiamo un tour de force. Poi avremo una settimana tipo. Non dimentichiamo quando abbiamo iniziato. La cosa importante è mettere la testa, non tanto la tattica. Questi giocatori, devo dire la verità, sono stato fortunato ad averli. Sono davvero attaccati alla maglia del Catania e a questo pubblico".