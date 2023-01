Catania, Ferraro: “Vittoria cercata e portata a casa con merito”

Facile vittoria del Catania sul terreno del San Luca. Un 3-1 che conferma lo stato di salute della capolista che è lanciata verso un ritorno nel calcio professionistico. Il tecnico Giovanni Ferraro ha analizzato il match vinto dalla sua squadra oggi: "Non vincevamo da un po' di tempo in trasferta e oggi si siamo riusciti con merito a portare i tre punti a casa. Lo volevamo a tutti i costi questo successo che consolida la nostra posizione in classifica. Non era facile vincere con questa disinvoltura perchè l'avversario anche se in classifica è attardato, in casa non ti concede nulla. Faccio come da mia consuetudine i complimenti ai miei ragazzi che danno soddisfazioni a me ma soprattutto alla società e ai tifosi oggi numerosi. Sono contento della prestazione e del risultato ovviamente che ci spinge verso il nostro traguardo stagionale".