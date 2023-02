Catania, Ferraro: “Vittoria contro la Mariglianese la dedichiamo a Ciccio Famoso”

Vittoria sofferta del Catania contro la Mariglianese, ultima della classe. Mister Ferraro ha analizzato la prova della sua squadra: “Abbiamo avuto una notevole opportunità per passare in vantaggio in avvio, poi abbiamo preso gol sugli sviluppi di una corta respinta e in genere siamo stati sfortunati per la mancata concretizzazione. Ho visto un grande spirito. Complimenti allo staff, tra il primo e il secondo tempo la gestione dei cambi era difficile, bravo e lucido anche il segretario Passanisi. Abbiamo in testa l’obiettivo e non guardiamo la classifica. Jefferson ha avuto un problema al quadricipite e Rapisarda era influenzato, Vitale ha risentito di una contusione alla caviglia. I ragazzi sono stati bravi ad andare in vantaggio, dopo il gol abbiamo disposto un 4-4-2 e ho apprezzato la disponibilità di Rizzo “basso” e di Russotto da interno: quando un giocatore è predisposto può ben figurare ovunque. Abbiamo avuto tante occasioni, più nel primo che nel secondo tempo: il volume di azioni è stato notevole contro una buona Mariglianese, una squadra in salute alla quale faccio i complimenti: penso che abbiamo creato almeno 10 palle gol, dimostrando anche stavolta il nostro valore. La settimana di lavoro ha inciso probabilmente in funzione della sfida all’ultima in classifica, sono contento del risultato e della vittoria. Il Catania è stato bravo come squadra, famiglia e gruppo. Dedichiamo il successo a Ciccio Famoso. Da parte mia, un pensiero a Stefano Celentano, un ragazzo di 17 anni cresciuto nella mia scuola calcio, recentemente scomparso”.