Catania, Ferraro: “Vittoria sofferta ma servono anche queste. Complimenti ai ragazzi”

Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro analizza la prestazione dei rossazzurri rispondendo alle domande dei giornalisti dopo il successo per 1-0 contro il Real Aversa: “Non mi è piaciuta la gestione del primo tempo nella qualità della scelta dei passaggi. È stata una vittoria sofferta ma servono anche queste, faccio i complimenti ai ragazzi. Ci siamo un po’ abbassati anche per una questione psicologica, non siamo stati bravi nell’aggressione delle seconde palle e sono stati commessi alcuni errori individuali. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, creando anche occasioni per il secondo gol. Meriti all’Aversa, meriti al Catania. Da martedì ci concentriamo sulle due gare che mancano prima della sosta, nel corso della quale potremo portare tutti alla condizione migliore”.