Catania, Ferraù: “Cerchiamo investitori da 15 milioni di euro. Tacopina inadempiente”

L'appello della Sigi ai tifosi di donare soldi per poter iscrivere la squadra al campionato di Serie C illustrato dal presidente della società proprietaria del Calcio Catania

INIZIATIVA - "Chi manca oggi in questa sala è perchè lavora per noi. Io sono qui perchè rappresento la società e ci metto la faccia. L'iniziativa tende non a fare una colletta ma a rendere partecipi tutti per il rilancio e la salvezza del Catania. Tutti devono fare la sua parte e l'appello è anche per la parte imprenditoriale della città. Investire oggi sul Calcio Catania significa salvaguardare un patrimonio della città che potrebbe venire meno. Sigi aveva in animo di immettere liquidità. Oggi è il momento dell'unità e della compattezza e della compartecipazione. Altro discorso è inutile fino al 28 giugno poi troveremo i responsabili. Noi abbiamo preso il Calcio Catania per darlo poi a un investitore più importante, e Sigi aveva l'obiettivo di salvare la matricola e cedere ad altri visto che non avevamo 15 milioni per rilanciare il club e portarlo in altre categorie. L'investitore deve vedere una città che si muove e che risponde presente, e mi rivolgo a professionisti e commercianti. Speriamo di poter iscrivere la squadra nel caso non dovessimo riuscirci restituiremo i soldi a chi li ha versati. Noi stiamo facendo il possibile per scrivere la squadra e Sigi si è impegnata a versare una cifra importante e all'appello mancano circa 800 mila euro per iscrivere la squadra e avviare la nuova stagione. Poi dal 29 giugno cercheremo investitori validi che mettano 15 milioni di euro. Il fallimento è un rischio minimo ma c'è. Noi lo dobbiamo scongiurare anche se la società è in difficoltà. Tutti i soci hanno versato denaro ma la Sigi non può mettere altri 2,5 milioni".