Catania, Ferraù: “Matricola salva ma adesso inizia lavoro più difficile. Pensiamo a squadra e tecnico”

L’avv. Giovanni Ferraù, presidente del Cda della Sigi Spa società che si è aggiudicata all’asta il Calcio Catania per la somma di un milione e 330 mila euro, ha commentato l’esito positivo alle buste: “Lavoravamo da tempo per questo obiettivo e adesso prossimo atto sarà l’iscrizione della squadra al campionato il 5 agosto ma ci sono parametri più ristrettivi. Andremo alla Figc per discutere su questi aspetti. Saremo felici di avere nuovi partner, il Calcio Catania apre a imprenditori desiderosi di rilanciare il club. Matricola salva ma adesso inizia lavoro più difficile. Da oggi con Maurizio Pellegrino parleremo di allenatore e campagna acquisti . Bisogna rilanciare una società nuova. E’ la vittoria di tutti adesso affrontiamo i problemi tutti insieme, da istituzioni a giornalisti. Il carico debitorio è tanto ma siamo pronti alla battaglia visto che ci abbiamo creduto a questo percorso. Andremo a Torre del Grifo e poi abbracceremo tutti i dipendenti. Catania si è risollevata dopo il rischio di finire in ginocchio. Fatto questo passo per passione e per amore”