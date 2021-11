Catania, Ferrau’: “Se Nicolosi ha promesso pagamento stipendi si farà”

Il presidente della Sigi è stato intercettato oggi a Catania

Intercettato da Unica Sport all'esterno di un bar di Catania, il presidente della Sigi avv. Giovanni Ferrau' ha parlato brevemente della questione stipendi da pagare ai calciatori entro giorno 11 novembre dopo la messa in mora dello scorso 22 ottobre. "Stiamo lavorando per questo e se Gaetano Nicolosi ha detto che verranno pagati, vuol dire che li pagheremo. Stiamo lavorando" ha concluso il legale della Sigi che era in compagnia dall'avvocato Augello.