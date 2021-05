Catania, Ferrau’ torna a chiedere aiuto a Tacopina che gli sbatte la porta

Il tycoon americano non cambia idea nonostante le avances dell'avv. Ferrau'

Joe Tacopina è irremovibile nonostante qualche autorevole membro della Sigi continui a bussare alla sua porta per riportarlo a bordo della nave che naviga in acque agitate. Per l'italoamericano non ci sono le condizioni per riaprire un dialogo nonostante i messaggi del presidente della società proprietaria del Calcio Catania, Giovanni Ferraù. Non piace a Tacopina sentire il legale catanese che quando sta davanti ai microfoni delle radio e tv locali gli lancia strali, poi invece gli "piange al telefono". Pare infatti che qualche giorno fa lo abbia "supplicato" di mettere 2,5 milioni di euro per prendersi il Catania e con questi soldi poter far fronte a pagamenti di creditori e stipendi e parte per l'iscrizione. Ma da rumors americani la risposta è stata un no secco. Per l'iscrizione al prossimo campionato servono soldi che la Sigi però ha già confermato di avere a disposizione. Poi la palla passerà alla Covisoc che esaminerà il piano rossazzurro che prima dovrà ottenere l'approvazione del CdA e del Collegio sindacale. Una vicenda complessa e ingarbugliata che qualche buontempone catanese vorrebbe farla inserire nelle... teche Rai.