Catania, festa promozione con maglia celebrativa

Aria di festa a Catania per il ritorno in Serie C

Redazione ITASportPress

Ancora poche ore e poi potrà scattare la festa dei tifosi per la promozione del Catania. In città sale l’attesa per questo evento: una festa promozione che manca dal 2006 quando i ragazzi di Pasquale Marino arrivarono secondi in B e conquistarono la promozione in Serie A. Gli uomini di Giovanni Ferraro stanno per regalare ai tifosi rossazzurri il calcio professionistico a un anno di distanza dall’ultima partecipazione quando poi arrivò lo stop per il fallimento. Sicuramente dopo aver festeggiato per le strade di Caltanissetta nella serata post Canicattì, i tifosi vorranno portare con orgoglio i colori del club di Pelligra ancora per diverso tempo. Cosa meglio celebrare la promozione con una maglia speciale?

La maglia Il patron Pelligra che sta facendo di tutto per regalare una gioia immensa ai tifosi con una festa in grande stile, pare abbia anche pensato a una maglietta dedicata esplicitamente alla promozione in C che essendo ufficiale poi verrà messa in vendita attraverso i canali del club. Per adesso solo spifferi ma l'idea c'è. A dominare saranno sicuramente i colori rossazzurri e il simbolo dell’Elefante. Sulla scritta magari un grande “Ci siamo ancora” al centro, con un riferimento al ritorno alla terza lega professionistica. Poi come anticipato grande festa a Catania con il pullman scoperto, un grande classico, che percorrerà parte della città per arrivare in piazza Duomo. Tifosi che con sciarpe e bandiere parteciperanno ai festeggiamenti accanto al bus per la parata celebrativa. Sarà l’apoteosi Catania.