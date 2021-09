Catania-Fidelis Andria, le probabili formazioni e dove vederla

Tornano i tifosi al Massimino per la prima stagionale del Catania

Debutto in casa per il Catania che ospita la Fidelis Andria nel match del secondo turno di Serie C allo stadio Angelo Massimino di Catania con fischio d'inizio fissato alle 20.30 . Tornano i tifosi sugli spalti che sosterranno la squadra di mister Baldini che avrà di fronte un avversario organizzato che gioca con lo stesso schema dalla scorsa stagione. Catania senza Claiton e Piccolo ma con gli ultimi nuovi arrivati a disposizione del tecnico che potrebbero partire dalla panchina. Meteo: si prevede pioggia anche durante la partita.

TV - Catania-Fidelis Andria sarà visibile in TV su Sky al canale Sky Sport numero 251. La visione sarà disponibile dopo l'acquisto dell'evento in Pay per View o inclusa nell'abbonamento Sky Calcio. In streaming sulla piattaforma Eleven Sports.