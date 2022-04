Catania, figli rossazzurri crescono: ecco chi è sulle orme di papà

Il più atteso è Valentin Carboni, nella Primavera dell’Inter.

Il Catania ha avuto sempre un settore giovanile importante. La prima gestione Pulvirenti-Lo Monaco ha collezionato una serie infinita di plusvalenze con una decina di calciatori ceduti a club di Serie A. Tradotto in cifre: 10 anni bilanci chiusi in attivo. Ma se parliamo di potenziali campioni svezzati alle pendici del vulcano Etna bisogna andare a vedere la Primavera dell’Inter. In prima fila c’è Valentin Carboni, classe 2005 (7 gol in questa stagione) che già gioca, da trequartista, con quelli tre anni più grandi di lui. L’Argentina lo ha già blindato a livello di nazionale, stessa cosa ha fatto col fratello Franco, terzino sinistro, classe 2003. Sono i figli di Ezequiel Carboni, mediano argentino che dal 2008 al 2011 giocò nel Catania. A Milano sono certi che i due sono già sulle orme di papà ma addirittura possano fare anche meglio visto che sono davvero talentuosi.