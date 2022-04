Catania, Fini a ISP: “Rilancio passa da un aspetto importante. Mio gol nella finale playoff…”

Riguardo all’attualità in casa Catania, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Michele Fini, ex calciatore del club etneo. Che effetto le provoca il fallimento del Catania? “Forte perplessità. Mi chiedo cosa sia potuto...

Redazione ITASportPress

Riguardo all’attualità in casa Catania, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Michele Fini, ex calciatore del club etneo.

Che effetto le provoca il fallimento del Catania?

“Forte perplessità. Mi chiedo cosa sia potuto succedere…”.

Cosa auspica in ottica futuro?

“Che sopraggiunga una società forte, con una sua ossatura e fisionomia di fondo”.

A quale tipo di progetto si riferisce?

“Non tanto un progetto a chissà quale budget, ma qualcosa che ponga i giovani al centro. Catania è una piazza in cui si può e si deve soltanto sognare”.

Il ricordo più significativo che conserva della sua esperienza in Sicilia?

“Il mio gol nella finale play-off. Ma anche, più in generale, tutti e tre gli anni. A Catania, sento di essermi plasmato proprio come uomo e come calciatore”.

Moro è realmente il futuro centravanti della Nazionale o, elogiandolo eccessivamente, si rischia di bruciarlo?

“Moro ha fatto cose incredibili a Catania, nonostante tutte la situazione intorno a lui. Ha una super forza mentale. Al Sassuolo si potrà consacrare definitivamente. Exploit in Nazionale? Credo proprio di sì”.

Capitolo Cagliari: l’ha sorpresa il ko contro la Juve?

“Quando giocavo io al Cagliari, ricordo che contro le big davamo sempre il duemila per cento... Ho visto i sardi eccessivamente remissivi contro la Juve”.

Crede nella salvezza dei rossoblù?

“Sì, il Cagliari si può salvare. In più in panchina c’è Mazzarri, una garanzia di totale affidabilità".