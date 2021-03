Catania, finita l’era Raffaele si riparte da Baldini

La breve e travagliata storia tra il Catania e Peppe Raffaele è finita questa mattina nel più acido dei modi: l’esonero. Deluso il tecnico, criticato per non essere stato capace di dare una identità alla squadra e forse di non reggere la pressione nel momento clou della sua carriera. Potenza è una cosa, Catania un’altra. Troppa confusione tattica ma anche poco materiale di qualità messogli a disposizione da Pellegrino e Guerini, i due direttori etnei che hanno dovuto gettare nel cestito il progetto tecnico costruito in estate. Un fallimento che porta la loro firma e in calce anche quella di Raffaele. Il Catania volta pagina e a cominciare dall’Avellino sulla panchina rossazzurra si accomoderà Francesco Baldini, già a Torre del Grifo che è vicino all’accordo economico con la dirigenza rossazzurra. Baldini, 46 anni, di Massa Carrara, già allenatore del Trapani in B per 18 partite, nella stagione 2019/2020, prima dell’avvicendamento con Castori. L’ex allenatore della Primavera della Juventus si spera che possa ridare alla squadra dinamicità e fluidità di gioco, un progetto non portato a termine da Raffalele che non è riuscito a coniugare le necessità richieste dal contesto e i principi che lo avevano reso la scorsa estate un degno candidato per il rilancio del club rossazzurro in Serie C. Il risultato purtroppo è stato disastroso ma adesso il Catania ha voltato pagina. La seduta di lavoro odierna è stata diretta dal collaboratore tecnico Gianluca Cristaldi.