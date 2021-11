Catania-Foggia, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 15:00 la sfida tra le due formazioni

Si gioca oggi alle 15:00 la sfida tra Catania-Foggia, valida per la 14^ giornata di Serie C Girone C. Gli etnei hanno 19 punti in classifica con 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime cinque gare. Ospiti che invece sono reduci da due successi e tre pareggi nelle recenti sfide di campionato.