Catania-Foggia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Quinta giornata di campionato, è già tempo della super sfida fra Catania e Foggia al Massimino. I rossazzurri vengono dal pareggio a reti bianche contro il Monopoli, che mantiene l’imbattibilità del portiere Livieri e muove la classifica. Un inizio di campionato nel complesso buono per una squadra che ancora deve trovare schemi e meccanismi avendo cambiato molto in estate dopo la promozione dalla D. I rossoneri invece si trovano a 5 punti: non subiscono gol da tre gare, in cui hanno raccolto una vittoria (il fondamentale 1-0 col Giugliano) e due pari a reti bianche con Avellino e Virtus Francavilla.