Catania-Foggia, probabili formazioni e dove vederla

Primo appuntamento nei playoff per i rossazzurri

Inizia il cammino nei playoff di Serie C del Catania che nel primo turno affronterà al Massimino il Foggia. Match che inizierà alle ore 17.30 e i rossazzurri partono favoriti potendo contare su due risultati su tre. La squadra pugliese però non è da sottovalutare perchè ha anche calciatori come Curcio in grado di far male. Baldini recupera quasi tutti per il suo 4-3-3 e deve rinunciare solo a Russotto dei top. Piccolo ha recuperato così come Welbeck. Il Foggia avrà tra i pali il portiere Fumagalli, una garanzia per mister Marchionni. Morrone, Kolombo e Curcio le frecce più pericolose dei satanelli che da tre anni non passano al vecchio Cibali. L'ultima volta fu il 26 marzo del 2017 e decise un'autorete di Gil. L’ultimo precedente, in ordine di tempo, al Massimino è datato 17 gennaio 2021: il Foggia di Marchionni uscì sconfitto con il punteggio di 2-1.