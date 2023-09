La partita del quinto turno di Serie C si giocherà lunedì prossimo allo stadio Massimino

In vista della gara Catania-Foggia, in programma lunedì 25 settembre alle ore 20.45 allo stadio “Angelo Massimino”, il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Puglia e la chiusura del settore ospiti.