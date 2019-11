Catania, Follieri: “Pulvirenti fai presto a cedere il club che il mercato di gennaio è alle porte”

Stavolta a parlare è Raffaello Follieri imprenditore di origini pugliese che a TMW.com ha condiviso il suo pensiero riguardo all’interesse di acquistare il Calcio Catania. “Felice dell’apertura di Pulvirenti, sono certo che si troverà un accordo velocemente per il bene del Catania, il mercato di Gennaio è alle porte e bisogna pianificare un eventuale rinforzo con le giuste tempistiche, nulla verrà lasciato al caso, ho già messo persone che stanno facendo le loro analisi per affiancarmi fin dal primo giorno”. Un messaggio chiaro che l’imprenditore ha lanciato al patron Pulvirenti, ovvero fare presto a cedere il club per dare via alla campagna di rafforzamento.