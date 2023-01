Catania, fuga (da Ragalna) per la vittoria

Il punto di vista dell'avvocato Giuseppe Rapisarda

Credo che la priorità del Catania sia quella di recuperare gli infortunati e preservare gli equilibri di spogliatoio. Avventurarsi in speciose dinamiche di "calciomercato" appare demode' per una società che in D non ha certo il problema eventualmente di reperire alla occorrenza nuove forze in organico. Come ha indicato nella sua nuova rubrica video del lunedi il giornalista Scuderi, che sia a torto o a ragione, poco rileva sul "fatto" ,dobbiamo riconoscere che da mesi arriva una richiesta "dall'interno" di spostarsi da Ragalna per ragioni diverse taciute anzi negate da chi a protezione dell'assetto di potere esistente a Catania, ritiene sconveniente l'argomento della gestione degli impianti sportivi locali, pochi e non per responsabilità recenti, mal tenuti e qui per responsabilità evidenti della governance attuale catanese.