Catania, fuga dal Massimino: persi 13 mila spettatori. I dati

Continua a vedersi un Cibali mai così vuoto dai tempi della C

Cause - Ma quali sono le cause di questa fuga dal Massimino? Dare la colpa al Coronavirus non è totalmente esatto anche perchè contro il Palermo lo scorso mese di dicembre il Cibali è tornato a riempirsi con 10 mila spettatori. Una delle cause principali è la situazione di incertezza che vive da due anni il Catania. Sempre in C la media spettatori dell’ultima stagione della gestione Pulvirenti ha superato i 6 mila spettatori. Con la SIGI al timone, a parte l’anno di chiusura degli stadi 2020/21, il tifoso ha abbandonato il posto in curva e in tribuna. La passione non si è spenta del tutto ma il tifoso si è sentito tradito dalla holding proprietaria del Catania che ha persino promesso la restituzione a dicembre 2021 dei soldi incassati la scorsa estate per iscrivere la squadra. Soldi che non saranno più restituiti ai tifosi dopo il fallimento del club.