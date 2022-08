Catania, fumata bianca: arriva Sarao

Una telefonata tra Giovanni Tateo e il ds del Catania, Antonello Laneri ha sancito questa sera l’intesa per l'arrivo in maglia rossazzurra del bomber Manuel Sarao (32). L'agente del calciatore del Gubbio aveva dato un ultimatum alla società etnea: o stasera o salta tutto. E questa sera il Catania ha accettato la richiesta del calciatore. Come anticipato da Itasportpress.it, il calciatore ha chiuso per un biennale da 90 mila euro al primo anno e 110 mila euro nella stagione 2023/24. Il calciatore lunedì o martedì firmerà la risoluzione con il Gubbio e poi si legherà al Catania e si recherà nel ritiro di Ragalna per unirsi al gruppo. Tutti soddisfatti alla fine e adesso può gioire anche mister Giovanni Ferraro che avrà un bomber vero d'area di rigore per il suo 4-2-3-1.