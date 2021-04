Catania, fumata bianca dall’Agenzia delle Entrate. Il closing si avvicina. I dettagli

E’ il giorno più importante dell’ultimo decennio per il Catania Calcio quello di oggi. L’Agenzia delle Entrate ha dato via libera al piano di riduzione del debito presentato dalla Sigi e la conferma arriva a Itasportpress.it direttamente dal presidente Giovanni Ferraù: “Ci siamo finalmente. La tanto attesa risposta è arrivata. Adesso attendiamo solo il Comune di Mascalucia ma siamo vicini”. Ma l’ostacolo più importante è stato superato e adesso Joe Tacopina potrà prendersi il Calcio Catania e riportarlo in Serie A così come ha sempre ammesso. Il tanto sospirato closing potrebbe arrivare entro il mese di aprile.

DETTAGLI – Adesso la Sigi dovrà rispondere alla proposta arrivata dall’Agenzia delle Entrate: 5,7 milioni di euro rateizzati in 10 anni, con la ‘copertura’ di un’ipoteca sull’impianto sportivo di Torre del Grifo, struttura che è già a garanzia del prestito stipulato col Credito sportivo per la sua realizzazione. La società etnea aveva chiesto di scendere fino a 5,3 milioni di euro, pagabili in 20 anni.

JOE INVITA ALLA CALMA – Joe Tacopina insomma potrà azzerare prima il debito anche se dovrà mettere più soldi essendo in 120 mesi e non più in 240 il rateo. La formalizzazione dell’intesa con l’Agenzia delle Entrate potrebbe arrivare nel giro di 24 ore. Tacopina invita alla calma però e spiega perchè: “Un passo avanti ma non è finita. Bisogna arrivare a 16 milioni di debiti e finora siamo a 20 milioni -spiega a Itasportpress.it Tacopina -. Aspettiamo il Comune di Mascalucia prima di festeggiare”