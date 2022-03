Catania, furia Baldini: “Quando ci pagheranno gli stipendi? Asta al contrario avrebbe….”

Il tecnico rossazzurro molto arrabbiato in sala stampa per la situazione diventata oggettivamente insostenibile

Il tecnico del Catania, Francesco Baldini ha commentato la vittoria interna contro il Monterosi Tuscia ed ha anche parlato delle difficoltà che hanno in questo momento i calciatori che non percepiscono gli stipendi: "I ragazzi hanno fatto una grande prestazione in un giorno complicatissimo. Una ulteriore prova di questi grandi uomini. Senza i punti di penalizzazione e quelli sprecati per strada saremmo in zona playoff".