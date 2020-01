Catania, futuro club appeso a un filo se la Meridi sarà dichiarata fallita

Il futuro del Calcio Catania sembra alquanto compromesso dopo l’udienza di ieri sulla Meridi, società del patron del club rossazzurro Antonino Pulvirenti. Come riporta oggi il quotidiano La Sicilia, si stanno per spalancare le porte del fallimento per la Meridi. La Procura sempre ieri pare si sia fermamente opposta alla dichiarazione di insolvenza e sta insistendo per il fallimento perché consentirebbe a un curatore nominato dal Tribunale di recuperare i crediti milionari vantati dalla Meridi anche quelli nei confronti del Calcio Catania. Spetterà poi alla procura di Catania indagare sulla bancarotta della società e su chi l’ha causata. Per la società Meridi di Antonino Pulvirenti si parla di circa 100 milioni di debiti e l’eventuale richiesta di insolvenza o di fallimento potrebbe essere estesa a tutte le società del gruppo del patron del club di via Magenta, compreso il Calcio Catania per le notevoli cointeressenze. La decisione della sezione fallimentare del Tribunale di Catania potrebbe arrivare entro domani.