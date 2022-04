Catania, Gasparin a ISP: “Esclusione campionato epilogo macroscopici errori e…”

L'ex dg ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Riguardo all’attualità in orbita Catania, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Sergio Gasparin , ex direttore sportivo rossazzurro.

“Il Sassuolo ha operato, come suo solito, con grande attenzione nei confronti dei giovani che si mettono particolarmente in luce nei campionati inferiori. Ha anticipato a gennaio l’acquisizione di Moro, anticipando in tal modo l’interesse di altre società nella prossima campagna trasferimenti estiva. Una buona operazione sia per il Sassuolo che per Moro che approda così in una Società in grado di farlo crescere con gradualità e senza eccessive pressioni che invece in altre piazze avrebbero potuto accadere”.