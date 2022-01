Catania, Gasparin a ISP: “Fondi esteri interessati al club”

L'ex dg ha parlato ai microfoni di Itasportpress sulla vicenda Catania

Sono ancora poco chiare le cause della separazione nel 2013 tra il Catania e l'ex dg Sergio Gasparin, dirigente che è molto stimato dai tifosi per aver fatto molto bene in quella stagione culminata con il record di punti in Serie A con Maran in panchina. "E' legittimo che il Pulvirenti decida di cambiare qualcosa nella struttura organizzativa - disse Gasparin in una conferenza stampa convocata in un hotel del capoluogo etneo - ma lo è altrettanto che un dirigente con oltre vent'anni di esperienza ritenga di non condividere questa decisione. A mio avviso esisteva già un assetto perfettamente collaudato da riconfermare in blocco, anche alla luce degli ottimi risultati raggiunti in questa stagione agonistica". Gasparin è un dirigente molto stimato anche se per scelta ha preferito dedicarsi alle sue aziende piuttosto che occuparsi di calcio. In merito alle vicende attuali del Catania, club dichiarato fallito lo scorso 22 dicembre, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva proprio l'ex dg Sergio Gasparin.