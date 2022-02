Catania, Gasparin a ISP: “Mi aspettavo asta a cifre e condizioni diverse. Sigi perché l’hai fatto?”

L'ex dg del Catania ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Manca pochissimo al giorno della verità. Venerdì 11 alle 16 si conoscerà il destino del Catania che spera di trovare un nuovo "salvatore". L'ex dg rossazzurro Sergio Gasparin ha detto la sua sulla vendita del titolo all'asta ai microfoni di Itasportpress.it

Direttore, c'è un silenzio assordante a Catania in questo momento. Teme che l'asta vada deserta e il club venga radiato?

Vorrei fare prima una riflessione. E’ vero che per i debiti verso terzi è stata azzerata la montagna debitoria, quindi chi rileva il club deve versare un milione di euro (più i debiti sportivi) per mantenere il Catania in Serie C, ma poi deve programmare un piano di rilancio e servono tanti soldi considerando che Catania è una piazza con un importantissimo bacino d'utenza.

Cifra importante?

Certamente, si tratta di una cifra importante per un club che partecipa a un campionato di terza divisione. E poi c'è una variabile...

Ci spieghi direttore...

Nel calcio i soldi non sono garanzia di successo immediato, vedi il Monza in B che ha investito tantissimo e lo scorso anno ha mancato la promozione ai playoff e in questa stagione si trova lontano dalle prime due posizioni. Il progetto per rilanciare il Catania dunque deve essere vincente e allora l’importo economico diventa impegnativo e non tutti hanno una possibilità così grande.

Sul bando cosa può dirci?

L'ho letto in maniera dettagliata il bando d’asta e mi ha meravigliato complessivamente.

Ovvero?

Perchè il costo globale è molto alto per chi vuole avvicinarsi. Un imprenditore o una cordata catanese ha la spinta affettiva e della passione, ma se si avvicina al progetto un investitore estero, un fondo o un gruppo italiano, lo fa solo per mero risultato economico. Mi aspettavo un bando d’asta a cifre diverse e a condizioni complessivamente diverse.

Quindi la situazione economica del Paese e del calcio in generale messo male incide poco?

Certamente, la crisi economica non riguarda solo Catania ma tocca ogni angolo dell'Italia. Non è questo che frena un investitore.

Quali sono a suo giudizio gli errori che ha commesso la SIGI?

Non conosco bene la questione e non voglio esprimermi. Sottolineo però una cosa...

Dica direttore...

Nel momento in cui la Sigi ha rilevato il club, con una massa debitoria gravosissima, meritava un 10 in pagella dal punto di vista dell’affezione e della passione, ma il voto ottimo si scontra con l'analisi economica. E' stata un'operazione di una spericolatezza inaudita. Solo un imprenditore con enormi capacità economiche poteva accettare la sfida. Mi chiedo: chi ha consigliato questo tipo di operazione alla SIGI e chi ne è stato l'ispiratore?

Era prevedibile allora il fallimento?

Sicuramente, con percentuali altissime. Quello che è successo lo scorso 22 dicembre direi che era facilmente prevedibile perchè il fardello di cui la SIGI si è fatta carico era insormontabile e inaccettabile.

Tacopina occasione persa?

Volo alto visto che non conosco i dettagli dell’offerta e della richiesta. Così a bocce ferme penso che è stata una occasione persa.

A Catania si è pensato a un suo ritorno e che potesse guidare una cordata per rilevare il club...

Non ho più l'età come il titolo del brano di Gigliola Cinquetti. Mi dedico piacevolmente alle mie attività. Seguo il calcio che ha fatto parte della mia vita in maniera determinante. Mi appassiono e mi infervoro quando parlo del Catania perchè mi ritorna in mente quella esperienza fantastica che ho vissuto. Storica sul piano sportivo per i colori rossazzurri, e straordinaria sotto l’aspetto della stima e affetto ricevuto delle persone che ho conosciuto.