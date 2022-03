Catania, Gasparin a ISP: “Serve investitore con progettualità e trasparenza. Su Torre del Grifo…”

L'ex dg del Catania ha parlato ai microfoni di Itasportpress

L’ex dg del Catania, Sergio Gasparin è intervenuto ai microfoni di Itasportpress per dire la sua dopo aver appreso la decisione del Tribunale di dar vita a nuova asta per la cessione del ramo sportivo del Catania.

"Spero che si presenti un imprenditore, un gruppo o un fondo che abbia progettualità e trasparenza sul piano personale e strutturale -attacca Gasparin a Itasportpress- ma che soprattutto abbia le capacità economiche e organizzative per rilanciare alla grande una piazza importante come Catania. Questo è il mio auspicio. Sul piano pratico operativo, realisticamente le difficoltà che pone questo bando sono abbastanza evidenti.

Non posso esprimermi su questa persona visto che non lo conosco. Ho letto e sentito chi sostiene che dietro di lui vi sia qualche componente della vecchia società, ma anche in questo caso non esprimo nessun giudizio né dal punto di vista del trasporto sportivo né dal punto di vista manageriale.