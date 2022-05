Catania, Gasparin: “Politica cerchi investitore e non attenda. Escludo avventurieri perchè…”

L'ex dg etneo valuta ai microfoni di Itasportpress.it la manifestazione di interesse presentata dal Comune etneo

L’ex dg del Catania, Sergio Gasparin è intervenuto ai microfoni di Itasportpress per dire la sua sulla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune etneo per verificare l'esistenza di soggetti interessati a rappresentare la continuazione della lunga tradizione calcistica della Città di Catania. "Questa manifestazione di interesse è in linea con i dettami della FIGC. Giusto anche aver richiesto un business plan quadriennale" chiosa Gasparin.

"E' chiaro che Catania è una realtà allettante per le potenzialità del territorio, della storia della società e del bacino d'utenza complessivo. Serve un investitore che abbia una passione per il calcio e anche una forza economica importante. Partire dalla Serie D e scalare le categorie per riportare il Catania in Serie A richiede uno sforzo elevatissimo. Berlusconi per l'operazione Monza ha sborsato complessivamente 80 milioni di euro. A Catania serve dunque un imprenditore che abbia capacità economico-finanziarie se non di questo livello ma comunque cifre ragguardevoli. Il progetto Catania non è da qualche milione di euro".