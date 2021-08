Catania, giornata convulsa per raggiungere la somma per la fideiussione

Presentata una fideiussione parziale alla Lega Pro

E' stata una giornata convulsa per tutti i soci della Sigi, società proprietaria del Calcio Catania, per la fideiussione integrativa da presentare alla Lega Pro per lo sforamento del tetto ingaggi. La scadenza era per oggi. L’inosservanza di tale prescrizione determina la mancata esecutività dei contratti dei nuovi calciatori tesserati ma coinvolge anche giocatori della scorsa stagione oltre a un punto di penalizzazione. Da quanto trapela la somma raccolta non ha raggiunto la soglia di 500 mila euro, quella dovuta, ma è stata presentata ugualmente. La fideiussione parziale obbligherà gli organi preposti della Lega Pro a dover valutare le carte e poi far conoscere la propria posizione. Inutile fare delle previsioni visto che non succede mai che un club che ottiene l'iscrizione al campionato, poi non riesce a pagare gli stipendi di giugno e non raggiunge la cifra della fideiussione integrativa.