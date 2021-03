Catania, Giosa: “Siamo una squadra in fiducia e adesso ci crediamo di più”

Il difensore del Catania Giosa oggi ha sbloccato il match a Cava dei Tirreni con un bel gol. L’ex Potenza non ha dubbi a chi dedicarlo: “E’ per Stefania Sberna che, anche se non ho avuto il piacere di conoscerla, ho percepito quanto fosse speciale e cosa rappresentasse per il Catania Calcio. In merito alla partita, sapevamo di affrontare una gara complicata e oggi la Cavese giocava per la salvezza. Hanno dei buoni valori ma noi siamo stati bravi e pazienti ad aspettare l’episodio. Adesso dobbiamo continuare così. Il gol? Grande merito è di Dall’Oglio che mi ha dato un cioccolatino, naturalmente sono contento per il gol che ha indirizzato la partita. Siamo una squadra in fiducia e ci crediamo di più consapevoli della nostra forza. Abbiamo attraversato un momento negativo e purtroppo ha pagato l’allenatore. A me dispiace perchè Raffaele mi ha dato la possibilità di venire a Catania e gli sono grato. Con umiltà bisogna andare avanti. La solidità difensiva è basilare nel calcio e dobbiamo insistere e lavorare con il sorriso e un pizzico di spensieratezza, ma vogliamo arrivare fino in fondo. Il Catania è una squadra forte e adesso ci prepareremo al meglio per nostro obiettivo primario che sono i playoff”.

