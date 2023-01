Catania, Giovannelli: “Tre anni meravigliosi. Con Di Marzio rapporto bello poi ho pagato…”

In quello che sarebbe stato il giorno del compleanno di Gianni Di Marzio, Maurizio Giovannelli, ex Catania è intervenuto a Maracanà della Domenica su TMW Radio per ricordarlo. "Al Catania ho vinto il campionato di Serie B con Di Marzio e poi mi hanno ceduto all'Ascoli e non so perchè. Io seguo il Catania in Serie D che sta facendo molto bene e lì ho fatto tre anni meravigliosi".